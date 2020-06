Tiroler Unternehmen kann Zahlungen an Heim belegen

Es gibt erste Spuren zu Zahlungen an die Erziehungsanstalt St. Martin in Schwaz in Tirol. Wie der KURIER berichtete, haben 15- bis 18-jährige Mädchen der Erziehungsanstalt zumindest in den 1960er- und ’70er-Jahren für Unternehmen, das Bundesheer und Private gearbeitet. Die Unternehmen (Swarovski, Darbo und EGLO-Leuchten) und das Heer geben an, für die Arbeiten gezahlt zu haben. Die ehemaligen Heimmädchen erklären, kaum oder gar kein Geld für ihre Tätigkeit gesehen zu haben.