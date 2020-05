Tiroler schlug mit Hammer auf Schwester

Wegen versuchten Totschlags mit einem Hammer und einer Säge an seiner Schwester ist der Tiroler am späten Dienstagabend am Innsbrucker Landesgericht zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Von dem in der Anklage erhobenen Vorwurf des versuchten Mordes wurde der Mann jedoch von allen Geschworenen freigesprochen. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, mehrmals auf die Frau eingeschlagen zu haben. Verteidiger Albert Heiss stellte nach der Urteilsverkündung den Antrag auf Aufhebung der U-Haft. Diesem wurde vom Gericht stattgegeben.



Somit war der Angeklagte noch am Dienstag - vorerst - ein freier Mann. Die Gründe für eine Untersuchungshaft würden nicht mehr vorliegen, erklärte Richter Peter Friedrich. Das Urteil gegen den 48-Jährigen war vorerst noch nicht rechtskräftig. Als mildernd wertete der Richter den ordentlichen Lebenswandel des Beschuldigten vor dem Tatzeitpunkt. Die Tat des Tirolers sei außerdem nicht zuletzt auch als "Affekthandlung" zu werten gewesen.