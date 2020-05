Tiroler Arzt in Dubai wegen Mordes angeklagt

Die Anklage wirft ihm erstens medizinisches Versagen vor: Er habe einem Patienten zu viel Morphium verschrieben und den Sauerstoff reduziert. Das habe zum Tod geführt. Zweitens geht es in der Anklage um ein brisantes Thema - um Sterbehilfe, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten illegal ist. A. soll angeordnet haben, im Ernstfall den Patienten nicht zu reanimieren. Die Order dazu nennt sich "DNR " (Do-not-resuscitate).



"Ich habe niemanden sterben lassen und so einen Befehl nie gegeben", beteuert der Mediziner. Mehrere Zeugen würden dies bestätigten. "Die Anklage", erzählt A., "widerspricht intensivmedizinischem Basiswissen."



Obwohl "DNR" verboten ist, wird es in Spitälern in dem Wüstenstaat offenbar praktiziert. Das sagt nicht nur der Tiroler, sondern auch ein befreundeter Österreicher, der ebenfalls als Mediziner in dem Golfstaat arbeitet. "Als ausländischer Arzt habe ich mich strikt an die Regeln gehalten", sagt A.



Der Tiroler, der am Dienstag auch suspendiert wurde, hat seine missliche Lage lange seiner Familie verschwiegen. "Ich wollte sie da raushalten." Das Außenamt beobachtet den Prozess und unterstützt ihn. Das kann Eugen A. auch brauchen. Das Strafausmaß reicht von drei Jahren Haft bis zur Todesstrafe. Eugen A. bleibt trotz alldem zuversichtlich. "Ich vertraue dem Gericht." Sein nächster Prozesstermin: 7. August.