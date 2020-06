Tirol: Viele Fragen nach Helikopter-Drama

Es war der dritte Flug, der am Sonntag am Großvenediger auf rund 3400 Meter Höhe in eine Tragödie mündete: Im Landeanflug zu einem Berge­einsatz klinkte der 31-jährige Pilot plötzlich das Seil aus, an dem Alpinpolizist Franz Franzeskon und die Prägrater Bergretter Mathias B., 40, und Konrad Z., 43, hingen.

Flugretter Gerald Ortner und Alpinpolizist Franz Riepler, die bereits am Gletscher warteten, mussten den Absturz ihrer Kameraden miterleben – und zuwarten, bis die Helfer zu Fuß vom Defreggerhaus (2962 Meter) bei ihnen eintrafen. Franz Franzeskon, der 52-jährige Leiter der Osttiroler Alpin­polizei, war da noch am Leben, er erlag bei der schwierigen Bergung seinen schweren Verletzungen. Der Grund des Einsatzes war die Bergung eines slowakischen Polizisten, der seit Samstag kopfüber in einer Gletscherspalte lag.

Jetzt versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft, die brennenden Fragen zum Unglück zu klären.

War der Rettungseinsatz zu gefährlich? War bereits klar, dass der Alpinist tot war?

„Dass jemand tot ist, weiß man nur, wenn dies vom Arzt festgestellt wurde, auch wenn es im Fall des Slowaken mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen war", sagt Norbert Zobl, Tirols stellvertretender Landespolizeikommandant. Ob der Einsatz zu gefährlich war, „lässt sich erst beurteilen, wenn der Unfall analysiert ist. Vorher Aussagen zu treffen, wäre unfair gegenüber den Beteiligten." Peter Ladstätter, der Leiter der Osttiroler Bergrettung, versichert, „dass alle Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen" wurden.

Laut Polizei herrschten Nebel und Föhn. „Schlimmer kann es nicht mehr kommen, wenn man einen Rettungseinsatz fliegen muss", sagt ein Experte, weil durch Böen das Fluggerät versetzt wird. Allein der Pilot entscheidet, ob er fliegt. So brach der Polizei­helikopter, der am Sonntag in Innsbruck Richtung Großvenediger gestartet war, den Flug aufgrund des Föhns über dem Hauptkamm wieder ab.

Doch der Wind sei in diesem Bereich gar nicht das Problem gewesen, erklärt Roy Knaus vom Salzburger Helikopterunternehmen, für welches der Pilot, ein Mitarbeiter der Austro Control, nebenberuflich seit sechs Monaten fliegt. „Er erzählte, dass plötzlich Nebel aufgezogen ist."

Von Franzeskon, der den Helm des Notarztes trug und damit Funkverbindung zum Piloten hatte, habe er erfahren, dass sich die Männer am Seil rund fünf Meter über dem Boden befänden. „Wir hoffen auf die Angaben der Zeugen, wie hoch sie tatsächlich waren."