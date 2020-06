Tirol: Lawine erfasste zwei Autos

Großalarm gab es Sonntagvormittag auch für Rotes Kreuz, Bergrettung und Alpinpolizei nach einem Lawinenabgang im Bereich des Arthurhauses in Mühlbach am Hochkönig. Die Helfer befürchteten, dass es Verschüttete gibt, da zwei Skitourengeher von der Hütte in Richtung Mitterfeldalm aufgebrochen waren. Eine Stunde später konnte Entwarnung gegeben werden. Die Wintersportler hatten eine Riesenportion Glück. Kurz vor dem Abgang des Schneebretts hatten sie den gefährlichen Hang bereits überquert.