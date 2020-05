Timoschenko muss in U-Haft

Frei sind jetzt nur mehr die Stummen. Ex-Innenminister Juri Luzenko war schon lange in Haft - er war einer der Lauten. Und jetzt ist es auch Ex-Premierministerin Julia Timoschenko. Einige ihrer Minister sind ins Ausland gegangen. Andere haben auf lautlos geschaltet. Am Freitag wurde die laute Timoschenko stumm geschaltet. In dem laufenden Verfahren gegen sie gab der vorsitzende Richter Rodion Kirejew dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, die Untersuchungshaft über Julia Timoschenko zu verhängen.



Begründung: Anhaltende Versuche der Angeklagten, das Verfahren zu stören.



Die zumindest vorläufige Inhaftierung ist ein relativ unerwarteter Schritt. Denn mit Luzenko und Timoschenko sitzen jetzt die zwei relevantesten Oppositionspolitiker der Ukraine in Haft. Noch vor wenigen Monaten war das Risiko unabsehbarer Folgen bei einer Inhaftierung Timoschenkos noch als zu groß eingeschätzt worden. Aber sogar pessimistische Beobachter hatten eher damit gerechnet, dass das Verfahren lediglich dazu dienen sollte, Timoschenko politisch zu schaden. 2012 wird in der Ukraine gewählt.