Timoschenko: Kiew gerät in den Zangengriff

Der internationale Chor der Kritik am Umgang der ukrainischen Behörden mit Julia Timoschenko wird nun durch einen russischen Bass verstärkt. Während in Deutschland mittlerweile ein totaler politischer Boykott der bevorstehenden Fußball-EM diskutiert wird, hat nun auch der Kreml seinen Tonfall gegenüber dem Nachbarn verschärft. Russlands Noch-Präsident Dmitri Medwedew nannte den Umgang mit der inhaftierten Oppositionspolitikerin gegenüber der Agentur Interfax"völlig inakzeptabel". Harte Bandagen seien in der politischen Auseinandersetzung normal, das rechtfertige aber nicht eine Inhaftierung direkter Rivalen, so Medwedew, der die Situation in der Ukraine als "höchst befremdlich" bezeichnete.

Timoschenko war vergangenen Oktober zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Tatbestand: Sie hatte ein Gas-Abkommen mit Russland ausverhandelt, das laut Anklage in kriminellem Maße zum Nachteil der Ukraine ausfiel. Russland hatte wiederholt Kritik an Timoschenkos Verurteilung geübt. Moskau betrachtet sie als Zeichen dafür, dass die gegenwärtige Führung in Kiew die Gas-Verträge mit Russland neu verhandeln möchte. Von einem politischen Boykott der EM, wie in Deutschland, ist denn auch nicht die Rede in Moskau. Die Frage drängt sich auch nicht auf, da Russlands Mannschaft die Gruppenspiele im EM-Co-Gastgeberland Polen bestreiten wird.