Tiercoach: Wenn einer eine Reise tut

Junge, gesunde Hunde sind unternehmungslustig. Sie gehen lieber mit dem Rudel auf Reisen, als alleine daheim zu bleiben oder in einer noch so gut geführten Tierpension einzuchecken. Im Gegensatz zu Katzen, die eher an der Umgebung hängen, halten sie gerne mit dem Halter mit. Der muss schon bei der Herbergssuche seinen vierbeinigen Begleiter mitbedenken. "Erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob Hunde im Quartier erlaubt sind, und was das tatsächlich heißt", sagt Schratter. Darf der Hund nur allein im Hotelzimmer bleiben? Oder kann er auch mit in den Speisesaal? Ist der Garten eingezäunt? Gibt es organisierte Aktivitäten für Hund und Halter? Dogsitter? Sind Haustiere nämlich nicht wirklich willkommen, bleibt die Gemütlichkeit auf der Strecke.

Auch ein Campingurlaub mit Hund muss gut vorbereitet sein. Es reicht nicht, dass Haustiere in der Anlage geduldet sind. Vierbeiner brauchen genügend Freilaufmöglichkeiten vor Ort, eventuell einen Hundestrand mit Schatten in der Nähe, vor allem aber eine entsprechende Unterkunft. "Ein Wohnmobil ist besser als ein Zelt. Das ist wie ein Hotelzimmer und angenehm für die feinfühligen Ohren des Hundes", sagt der KURIER-Tiercoach. Hinter Stoffwänden kann sich kein Hund entspannen. Ist er Tag und Nacht neuen Eindrücken ausgesetzt, kommen Stress und Aggressionen auf. Schlechte Voraussetzung für erholsame Tage.