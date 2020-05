Tiercoach über Katzenwäsche

Das Entfernen der losen Haare hilft der Katze: Landen zu viele Haare im Magen, verklumpen sie mit fetten Speiseresten. Werden die Haarbälle zu groß, kann sie der Vierbeiner nicht mehr heraufwürgen. Es folgen Verdauungsprobleme, Magenentzündung oder im schlimmsten Fall ein Darmverschluss. Da nützt dann auch kein Katzengras.



"Langhaar-Rassen brauchen von Anfang an tägliche Fellpflege", sagt Schratter. Die Tiere müssen von klein auf an den Kamm mit abgerundeten Spitzen gewöhnt werden. Ein Gummihand schuh mit Noppen reicht hier nicht aus. Die Katze muss vom empfindlichen Kopf, den heiklen Ohren, den sensiblen Achseln und Leisten über den Rücken bis in die Schwanzspitze gekämmt werden: Das Fell scheiteln und langsam durcharbeiten.

Knoten werden mit den Fingern auseinandergezupft. Gelingt das nicht, müssen sie an der Haarwurzel abgeschnitten werden. "Die Haut der Katzen ist sehr dünn und dehnbar. Die Verletzungsgefahr ist daher groß", warnt der KURIER-Tiercoach. Und: "Immer wieder landen derart verfilzte Katzen beim Tierarzt, dem bleibt dann nur noch, das Tier unter Narkose komplett zu scheren."



Nach solch einem nackten Neustart muss die Katze langsam an die Kämmprozedur gewöhnt werden: Zu Beginn tut eine weiche Bürste gute Dienste, die kurze Fellpflege wird zeitlich gesteigert und von Rücken und Bauch auf die empfindlichen Körperregionen ausgeweitet. "Lassen Sie die Katze mit der Bürste spielen. Verbinden Sie die Pflege mit Streicheleinheiten. Belohnen Sie Ihr Haustier mit Leckerlis", empfiehlt Schratter. Der Kamm bleibt der Langhaarkatze letztlich nicht erspart.



Neben den hygienischen Maßnahmen sorgt Fellpflege von innen für glanzvoll-glatte Haare. "Achten Sie auf die Ernährung. Auch Futterzusätze aus dem Fachhandel sind sinnvoll", sagt die Expertin. Distel-Öl in geringen Mengen unterstützt ebenfalls den reibungslosen Fellwechsel. Vom Baden dagegen hält der KURIER-Tiercoach wenig: "Fast alle Katzen sind wasserscheu. Das lauwarme Nass ist für sie purer Stress. Und Knoten verfilzen beim Waschen noch viel mehr."