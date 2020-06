Tiercoach: Scheue Nachtschwärmer

Mit großen Trichterohren lauschen sie in die Dunkelheit. Mit kräftigen Hinterbeinen springen sie wie Kängurus und schlagen schnell wilde Haken. Mit winzigen Vorderpfoten führen sie karges Futter zu den langen Schneidezähnen: Chinchillas sind putzige Tiere, wunderbar anzuschauen, interessant zu beobachten. Doch das Faszinierendste an den Nagern ist ihr Fell. 60 feine Härchen wachsen aus jeder einzelnen Wurzel, 20.000 Haare sind es pro Quadratzentimeter. Ein Rekord an Dichte unter den tierischen Landbewohnern.

"Das seidige Fell hat schon was", schwärmt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn weiß aber auch, dass sich die scheuen Nachtschwärmer gar nicht so gerne streicheln lassen – weiches Fell hin oder her.

Die artgemäße Haltung der Hasenmäuse gestaltet sich daher schwierig: " Chinchillas sind Heimtiere für Spezialisten und Liebhaber. Sie sind absolut keine Schmusetiere." Ungeeignet für Kinder.

Chinchillas leben in freier Wildbahn in Südamerika. Ihr extrem dichtes Fell schützt sie vor den Temperaturschwankungen in den Anden. Die seidenweichen Wollhaare begeisterten bald die Pelzindustrie. Sie erzielte durch ausgedehnte Zucht eine farbliche Vielfalt. Die Mutationen – u. a. in Weiß, Beige, Saphir und Violett – erfreuen nun auch Heimtierhalter.

" Chinchillas sind wie die meisten Nagetiere sehr gesellig. Die Einzelhaltung ist daher per Gesetz verboten", sagt die Expertin. Die Vierbeiner sind aber ebenso große Individualisten. Am besten vertragen sich Wurfgeschwister, am ehesten zwei Weibchen.

Die dämmerungs-, nachtaktiven Tiere brauchen viel Platz. Für den Käfig, der am besten vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, in einem ruhigen Raum steht, ist eine Mindestgrundfläche von 120 cm Mal 80 cm vorgeschrieben, die verzinkten bzw. verchromten Gitterstäbe mit einem Maximalabstand von 1,5 cm sollen ein Meter hoch sein. Holz wird durchgenagt.