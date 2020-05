Tiercoach: Goldige Räuber

Der Goldfisch in der Glaskugel ist Geschichte: Nicht dass der große Zierfisch alleine einsam wäre, doch die Lebensbedingungen in dem winzigen Aquarium ohne Artgenossen, die Sicherheit geben, und ohne Versteckmöglichkeit widersprechen einer artgerechten Haltung.

" Goldfische sind am besten im Gartenteich aufgehoben", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Auch Anton Weissenbacher, Zoologischer Leiter für Fische, Reptilien, Amphibien, Insekten und Spinnentiere im Tiergarten Schönbrunn, sieht Goldfische lieber im Gartenteich denn im Aquarium. Möglich ist beides.

Rund 4,6 Millionen Fische schwimmen in Österreich in 40.000 Zierteichen und 120.000 Glasbehältern. Die robusten Goldfische zählen zu den beliebtesten Arten. "Sie sind ästhetisch. Durch das Füttern werden sie zudem sehr zutraulich. Das hat auch seinen Reiz für Kinder", sagt der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team. Die Entscheidung für das Haustier Goldfisch muss gründlich überlegt sein.



Goldfische gibt es in zahllosen Varianten: mit kleinen oder großen Flossen, Schleierschwänzen, Löwenköpfen, Glubschaugen, in verschiedenen Farben, gefleckt: "Die Heimtiere hierzulande sind gelborange, haben kurze Flossen und sind gute Schwimmer", sagt Weissenbacher. Ihre Vorfahren stammen aus einem gemäßigten Klima mit wärmeren und kühleren Perioden. Auch Goldfischen tut der Temperaturwechsel gut. Gesunde Tiere können bis zu zwanzig Jahre alt werden.



"Ein Gartenteich für Goldfische sollte mindestens einen Meter bis 1,20 m tief sein. Bei dieser Dimension kann genügend Sauerstoffaustausch statt finden; auch im Winter - wenn ein Teil der Oberfläche eisfrei bleibt", erklärt der Experte. In der Tiefe können die Goldfische bei 4 C auch überwintern (Eisfreihalter gibt es im Zoofachhandel). Das Anlegen des Teichs im (Halb-)Schatten sorgt im Sommer dafür, dass sich das Wasser nicht auf mehr als 30 C aufheizt.