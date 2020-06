Terror in Bin Ladens Harem

Laut den Protokollen gab es einen vehementen Konflikt zwischen Bin Ladens Lieblingsfrau Amal Ahmed al Sadah, der jüngsten seiner Frauen, und seiner langjährigen Frau Khairia Saber, die er bereits 1980 geheiratet hatte. Khairia war erst zu Jahresbeginn 2011 in das Haus in Abbottabad gekommen, nachdem sie die Jahre nach der Flucht aus Afghanistan 2001 im Iran unter Hausarrest verbracht hatte. Sie war im zweiten Geschoß des Hauses untergebracht, während sich Amal und Bin Laden im dritten Stock ein Zimmer teilten. Auch die dritte Frau, Silham Saber, bewohnte dort ein Zimmer.

Von Anfang an habe es zwischen der älteren Khairia und der jüngeren Amal böses Blut gegeben, beschreibt es Qadir. Khairia schildert er als aggressiv. Selbst ISI-Agenten seien von Khairia „eingeschüchtert“ gewesen.

Amal wiederum wirft in den Verhören einen Verdacht gegen Khairia auf. Es geht um ein Gespräch, das Bin Ladenes Sohn Khalid, der ebenfalls auf dem Anwesen gelebt hatte, mit Khairia geführt hatte. Auf die Frage, warum sie denn nach so vielen Jahren in das Versteck in Abbottabad gekommen sei, habe sie geantwortet: Es gebe eine letzte Sache, die sie für ihren Mann tun müsse. Eine Aussage, die alle als Drohung vor einem Verrat verstanden hätten. Osama bin Laden habe all dem aber nur gleichgültig und unbekümmert zugesehen.