Taxi-Bande: Einbruch bei verreisten Fahrgästen

Jovica Palalic, der Besitzer der VIP-Flughafentaxis will oder kann das alles nicht glauben: "Ich kenne meinen Fahrer seit 20 Jahren. Ich glaube bis heute nicht, dass er so etwas wegen ein paar Hundert Euro gemacht hat. Die Polizei hat uns mehrfach kontrolliert und tut das noch immer, bei uns passt alles." Allerdings kontrolliere er seine Fahrer nun noch genauer und alle Auftragsadressen, die per SMS aufs Mobiltelefon kommen, müssen von seinen Lenkern seither rasch gelöscht werden.



Für Taxikunden ist es wohl ratsam, darauf zu achten, nicht zu viele Informationen preiszugeben. "Bei dieser Firma muss etwa per Internet mit Adresse bestellt werden", erklärt ein Kriminalist. Das habe es allfälligen Mitwissern noch einfacher gemacht.