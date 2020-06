Kurz danach erlitt Raab einen Schlaganfall, dachte aber nicht an Rücktritt. An den dachten dafür etliche Granden am " Tatort ÖVP", die einen "neuen, dynamischen Parteiobmann" forderten, ohne allerdings über einen geeigneten Nachfolger zu verfügen. Und so wurde der eher schwache Alfons Gorbach als Notlösung neuer Parteichef und zwei Jahre später Bundeskanzler.

An Gorbachs Sessel sägten die Partei-"Freunde" fast vom ersten Tag an, so dass er nach nur drei Jahren den Hut nehmen musste.

Allerdings spielten sich die damaligen Hinrichtungen auf ganz anderem Niveau ab: Die ÖVP hatte in den 1950er- und 60er-Jahren rund doppelt so viele Wähler wie heute und war bei jeder Nationalratswahl die mandatsstärkste Partei.