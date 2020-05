Tätowierer-Mord in Berlin aufgeklärt

Der Mord an dem 31-jährigen Halleiner Tätowierer Raoul Schmidhuber in Berlin ist offenbar geklärt. Die Polizei hat am Dienstag einen Mann verhaftet, der die Tat bereits gestanden haben soll.



Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Tätowierer aus den USA, der in Berlin lebt. "Der Mann hat aber noch keinen gültigen Identitätsnachweis vorgelegt", betont ein Sprecher der Polizei. Der bullige und ebenfalls stark tätowierte Amerikaner wurde Dienstagfrüh festgenommen, als er als Zeuge in dem Mordfall einvernommen werden sollte.



"Er verstrickte sich immer tiefer in Widersprüche und gab schließlich zu, das Opfer in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli im Streit bei einem gemeinsamen Trinkgelage in der Wohnung seiner Freundin erschlagen zu haben." Die Leiche Schmidhubers hat er dann später mit einer Kettensäge zerteilt. Die Ermittler waren dem Amerikaner durch den Hinweis eines Zeugen auf die Spur gekommen. Der hatte den Verdächtigen am mutmaßlichen Tattag gemeinsam mit dem Opfer gesehen.