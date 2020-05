Syrien: Russische Rückendeckung

Zwei Tage lag der russische Flottenverband im Hafen von Tartus: Russlands einziger Flugzeugträger, ein U-Boot-Jäger, ein Küstenschutzschiff, ein Tanker sowie ein Schlepper. Von einem routinemäßigen Aufenthalt zur Auffüllung der Vorräte dieser russischen Marinebasis an der syrischen Küste sprach Moskau. Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana nannte den Besuch offen eine „Solidaritätsbekundung“. Und als solche kann sie aus diplomatischem Blickwinkel durchaus auch verstanden werden.

Der einstige KGB-Analyst und heutige Journalist Viktor Kalaschnikow nennt den Besuch gegenüber dem KURIER ein „ganz klares Signal“, das gesetzt worden sei. Der Kreml habe mit dem Flottenbesuch klar machen wollen: „Wir sind da.“

In Syrien tobt ein Aufstand. Machthaber Bashar al-Assad steht in der Kritik des Westens wie auch einer Reihe arabischer Staaten wegen des harten Vorgehens gegen seine Gegner mit Tausenden Toten. Es gelten Sanktionen der EU. Und während der russische Flottenverband seinen Besuch in Syrien beendete, waren anscheinend schon weitere russische Schiffe im Anlaufen: Zumindest ein russischer Frachter, der zuvor von den zypriotischen Behörden durchsucht worden war. Die Ladung: Das zypriotische Außenministerium nannte sie „gefährlich“, Medien sprachen von 60 Tonnen Munition. Zielort – wie auch russische Presseagenturen bestätigten – ist vermutlich Syrien.

Mit Syrien hat die Welle von Aufständen in der arabischen Welt einen Kernverbündeten Moskaus getroffen. Die Marinebasis in Tartus ist Russlands einziger direkter Zugang zum Mittelmeer – und damit von erheblicher strategischer Beutung. Syrien ist zugleich ein enger Verbündeter Russlands. Einer, für den Moskau Konfrontation nicht scheut, wie Sicherheitsratschef

Nikolai Patruschew in einem Interview mit der Zeitung Kommersant klar machte. Er warf der NATO und „einigen arabischen Staaten“ vor, eine militärische Lösung des Syrien-Konfliktes vorzubereiten. Die USA und die Türkei hätten Wege geprüft, eine Flugverbotszone (nach dem Vorbild Libyens) in Syrien einzurichten. Zudem sei „eine erhebliche Unterstützung“ der Aufständischen durch die NATO geplant, so Patruschew. Und was den Iran angeht – neben Russland der wichtigste Verbündete Syriens –, so warf Patruschew dem Westen vor, „mit allen Mitteln“ einen Regierungswechsel anzustreben.