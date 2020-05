Syrien: Guerillakrieg der Deserteure

Bei schweren Gefechten in der südlichen Provinz Daraa sollen Deserteure am Mittwoch mindestens 27 Regierungssoldaten getötet haben. Es habe sich um drei Zusammenstöße in den frühen Morgenstunden gehandelt, berichtet die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter unter Berufung auf Augenzeugen. Sollten die Angaben stimmen, wäre es eine der bisher blutigsten Aktionen des Widerstands gewesen – und ein weiterer Beleg dafür, dass Präsident Bashar al-Assad und sein Regime in Bedrängnis geraten. Selbst im staatlichen Fernsehen werden immer öfter Bilder getöteter Soldaten gezeigt.

Organisiert sind die Überläufer in der „Free Syrian Army“ (FSA), die sich im August formiert hat. Geführt wird sie von Oberst Riyad al-Asad, der seine Kommandozentrale in einem Flüchtlingslager im Süden der Türkei hat. Von dort aus koordiniert er per Mobiltelefon und Internet die, wie er sie nennt, „22 Bataillone“ in Syrien.