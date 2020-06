"Super-Cop" verhört Wiener Taucher

Ob der Wiener Tauchlehrer Stefan P., 36, auf den Seychellen in Haft bleibt, liegt vor allem in den Händen von Frank Dutton. Der Südafrikaner hat für die UNO und das Haager Kriegsverbrechertribunal schon weit schwerere Fälle untersucht: Etwa Kriegsverbrechen in Sarajewo, in Sudan, Afghanistan, Ost-Timor oder dem Kosovo. In seiner Heimat ist er hochdekoriert und hat eine FBI-ähnliche Einheit, die Scorpions, aufgebaut.

Seit dem Vorjahr ist Dutton auf den Seychellen, um auf der Trauminsel eine Kriminalpolizei aufzubauen. In diesem Zuge hat er die Ermittlungen in dem weltweit aufsehenerregenden Fall übernommen.

Wie berichtet, hatten sich der Brite Sean Terry, 48, und der in Thailand lebende Wiener Stefan P. vor sechs Monaten in Sri Lanka kennengelernt und waren gemeinsam zu den Malediven gesegelt. Von dort wollten sie mit der Yacht „Finnegan" über die Seychellen nach Madagaskar segeln. Doch auf den Seychellen kam P. am 26. Juni alleine an. An Bord fehlten zu diesem Zeitpunkt (neben dem Briten) die zwei Laptops von Terry und das Kapitäns-Logbuch. Das Satellitentelefon blieb offenbar ebenso unangetastet wie der Mann-über-Board-Knopf. Der Tauchlehrer sitzt deshalb in U-Haft – wegen Mordverdachts. Am Donnerstag findet auf der Hauptinsel Mahé vor Gericht die Haftverhandlung statt.