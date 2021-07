Südautobahn: Toter bei LKW-Absturz

Ein Sattelschlepper ist am Montagvormittag von einer Brücke der Südautobahn (A2) in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal abgestürzt. Das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitschiene und blieb zunächst zwischen den Fahrbahnen hängen. Der Lenker kam nach Angaben des Roten Kreuzes bei dem Unfall ums Leben.



Zum Unfall, die Ursache war vorerst unklar, kam es am Talübergang Granitztal nach dem Donnersbergtunnel. Die Feuerwehr versuchte noch, den Sattelzug zu sichern, aber ohne Erfolg. Das Fahrzeug stürzte ins Granitztal ab, laut Polizei schlug der Lkw unmittelbar neben der Granitztal-Straße auf.