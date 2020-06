Stronach für fast jeden Dritten wählbar

Die Partei ist noch nicht gegründet, vom Programm bis auf Überschriften nichts bekannt und die für das Projekt gewonnen Abgeordneten sind unscheinbare Hinterbänkler: Allein auf Anti-EU-Kurs zu gehen – wie früher Hans-Peter Martin – scheint zu reichen, um die fünf Prozent-Hürde für das Parlament locker zu nehmen. Der Partei des Milliardärs Frank Stronachs werden für die Wahlen 2013 in Umfragen acht bis neun Prozent an Wählerzuspruch prophezeit.

Markt- und Meinungsforscher Peter Ulram von ecoquest hat im August 1000 Telefoninterviews geführt, um zu erfahren, welche Wählerinnen und Wähler für Frank Stronachs Partei zu haben wären. Auch Ulram kommt wie die meisten ersten Meinungstest auf rund acht Prozent (Schwankungsbreite plus, minus zwei), die Stronach aus dem Stand bei der nächsten Wahl sicher ihre Stimme geben wollen. Die Frage, ob eine Wahl der Stronach-Partei prinzipiell infrage komme, beantworteten sogar fast vier Mal so viele Personen mit "Ja". Soll heißen: Das größte Potenzial der neuen Gruppe liegt bei rund 30 Prozent. Was ecoquest noch interessierte, war, wer der deklarierte Stronach-Wähler ist und welchen der bestehenden Parteien Stronachs Liste schaden könnte.