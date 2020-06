Streitgespräch: Nahe am Überwachungsstaat

Ist Österreich auf dem Weg zum totalen Überwachungsstaat? Darüber und über andere Fragen mehr diskutieren Peter Gridling, Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, und der Präsident des Rechtsanwaltskammertages, Rupert Wolff. Hintergrund: Mit erstem April tritt die Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes in Kraft.

KURIER: Sind wir auf dem "amerikanischen" Weg zum totalen Überwachungsstaat?

Peter Gridling: Nein. In den letzten Jahren gab es einen Trend zu radikalisierenden Einzeltätern. Der wird nach derzeitigem Recht aber erst dann für die polizeiliche Gefahrenabwehr ein Thema, wenn seine Tat unmittelbar bevorsteht. Und das ist reine Glückssache, ob man das mitbekommt. Aus der Analyse solcher Fälle hat man gesehen, dass diese Täter im Vorfeld Signale setzen, die schon vorher diese Gefahr annehmen lassen. Die Polizei darf nur tätig werden, wenn sich ihr eine Aufgabe stellt. Mit der erweiterten Gefahrenerforschung bei der Einzelperson wird vom Gesetz nun eine solche Aufgabe definiert.

Rupert Wolff: Sicherheit ohne Freiheit ist nichts wert. Wir befürchten eine weitgehende und zu offene Ermittlungstätigkeit zugunsten der Polizeibehörden, etwa wenn die Handy-Ortung ohne richterlichen Beschluss möglich ist. Wo Daten angesammelt werden, drohen diese missbraucht zu werden oder verloren zu gehen. In Großbritannien hatte ein Bote der Gesundheitsbehörde einen Unfall und eine CD mit Gesundheitsdaten von 100.000 Engländern war weg. Das Gleiche ist bei uns in Tirol mit Gesundheitsdaten geschehen. Bevor wir eine Verschärfung der Eingriffe in die Freiheits- und Grundrechte gutheißen, sollten wir auswerten, was die Maßnahmen bisher gebracht haben.

Gridling: Ich muss klar widersprechen. Daten können überall verloren gehen. Für den behaupteten Verlust von 600.000 Daten der Tiroler Gebietskrankenkasse gab es keinen Beweis. Wir sollten nicht Panikmache betreiben.