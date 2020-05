Strache verwickelt sich in Widersprüche

Es waren 796.000 Zuseher vor dem Fernseher dabei, als Heinz-Christian Strache versuchte, sich zu rechtfertigen. Versuchte. Denn klar war auch nach der ZiB2 am Dienstag nicht, ob er sich nun von der Aussage distanzierte – die er doch im selben Atemzug wiederholte. Der Standard hatte am Montag berichtet, der FPÖ-Chef habe am Freitag auf dem WKR-Ball die Proteste gegen den Ball mit der sogenannten Reichskristallnacht verglichen; mit jenen antisemitischen Pogromen 1938, bei denen 400 Menschen ermordet wurden. Und er soll gesagt haben, Burschenschafter seien „die neuen Juden“.

Seither streiten Standard und Strache, wer die Wahrheit sagt. Fix ist: Es war kurz vor Mitternacht, es begann als kleine, dreiköpfige Runde. Keine Drinks, eine nüchterne Konversation. Strache bestreitet auch gar nicht, die Worte gesagt zu haben. Aber es handle sich um „Verdrehungen“, der Journalist Tobias Müller habe ein Gespräch mit Klaus Nittmann belauscht, dem Geschäftsführer des FPÖ-Bildungsinstitutes. Stimmt nicht, sagt Müller: Er und seine Begleiterin hätten mit Strache ein Gespräch geführt.

Von „Belauschen“ könne keine Rede sein. Strache sagte in der ZiB 2, der Sager über „neue Juden“ sei ein Zitat von Jörg Haider, über das er mit Nittmann diskutiert habe. Und er habe die Proteste nicht mit den Pogromen verglichen, sondern darüber, „wie es zu Massenpsychosen“ komme, gesprochen, weil Ballbesucher ihm ihre „Todesängste“ bei der Anreise geschildert hätten.

Auf den Einwand von ORF -Anchorman Armin Wolf, dass er nun erst recht die Pogrome mit den Demos vergleiche, ging Strache nicht ein.