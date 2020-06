Stiftungsaffäre: Hat Graf sich bereichert?

Martin Graf, Dritter Nationalratspräsident und formal höchster FPÖ-Politiker der Republik, ist seit Tagen in den Schlagzeilen – er liefert sich als Stiftungsvorstand einen Streit mit einer 90-Jährigen. Politische Gegner fordern seinen Rücktritt, der erhebliche Vorwurf der Erbschleicherei steht im Raum.

Am Freitag wurden neue, pikante Details publik: Laut dem Anwalt der Pensionistin hat ein Gericht die damals 86-Jährige offenbar vorgeladen, um sie vor der Gründung der Stiftung und damit vor einem schweren Fehler zu bewahren.

Dem nicht genug, ist seit Freitag bekannt, dass sich nun auch der Stiftungsprüfer zurückziehen muss.

Ist Graf tatsächlich ein Erbschleicher – wie ihm politische Gegner bereits unterstellen?

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was kann man Martin Graf als Stiftungsvorstand tatsächlich vorwerfen?

Noch schwerer als der bereits kolportierte Interessenkonflikt bei einem Hauskauf in Wien-Döbling (die von Graf geführte Stiftung hat jenen Teil des Hauses gekauft, in dem Grafs Bruder ein Restaurant führt und an dem Graf finanziell beteiligt ist, Anm.) wiegt, dass Graf offenbar den Zweck der Stiftung ignoriert. "Herr Graf behauptet, das Stiftungsvermögen sei kontinuierlich gewachsen. Abgesehen davon, dass wir das bezweifeln, geht das am Thema vorbei. Stiftungszweck ist nicht Kapital anzuhäufen, sondern der Stifterin einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. Das ist in der Stiftungsurkunde klar festgehalten", sagt Alexander Hofmann, Stiftungsexperte und jener Anwalt, der die Pensionistin unterstützt.