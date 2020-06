Steuerflucht: Grasser drohen fünf Jahre Haft

Offiziell will es niemand bestätigen, offiziell ist die Korruptionsstaatsanwaltschaft am Wiener Donaukanal noch mitten in den Ermittlungen.

Doch in den letzten Tagen verdichteten sich die Hinweise, wonach der ehemalige Finanzminister der Republik, Karl-Heinz Grasser, noch in diesem Jahr angeklagt wird – wegen Steuerhinterziehung.

Während Grasser vehement bestreitet, vorsätzlich mehrere Millionen Euro unterschlagen zu haben, hegen die Ermittler eine unschöne Vermutung: Entgegen seinen Behauptungen soll der Ex-Minister jene Behörde vorsätzlich getäuscht haben, die er jahrelang führte.

Es bestehe der Verdacht einer "systematischen Abgabenhinterziehung", die "ausschließlich und unmittelbar Mag. Karl-Heinz Grasser zum Vorteil gereicht" und die "den Verdacht der gewerbsmäßigen Abgabenhinterziehung" erfüllen soll.

So steht es in einem Beschluss des Oberlandesgerichts Wien, den das Nachrichtenmagazin Format bereits thematisierte.