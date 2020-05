Steirischer Sportler starb an Aortenriss

Jörg, alles Gute - und pass auf." So verabschiedete sich Else Stanek aus Ardning am 31. Juli von ihrem jüngsten Sohn, der mit Freunden nach Bulgarien zum Klippenklettern ans Schwarze Meer aufbrach. "Mutti, mir passiert nichts", beruhigte der 27-jährige Student der Montanuni Leoben noch lachend. Jörgs letzte Worte zur Mutter: In dieser Woche wird sein Leichnam nach Hause überstellt. Bei einem Sprung ins Meer riss ihm die Hauptschlagader.



Am 2. August war der Steirer in Tyulenovo von einem überhängenden Felsen aus vier Metern Höhe ins Meer gesprungen. "Eagle", rief der Extremkletterer noch, machte im Wasser noch einige Tempi, ehe er unterging. Seine Freunde sprangen nach und bargen ihn. Aber da war Jörg schon tot.