Steiermark: Millionenschaden nach Unwetter

Besonders dramatisch war die Situation bei Familie Plank in Schiltern. Johann war nachts auf der Heimfahrt, Agnes mit dem Sohn zu Hause. "Sie hat mich angerufen und g'sagt, das Wasser kommt von überall daher. Sie hat dann schnell noch den Buben ins Freie schicken können." Sie selbst schaffte es nicht mehr: Die Steirerin musste mittels Seilbergung vom Hubschrauber aus gerettet werden.



Auch am Campingplatz wurden sechs Menschen aus Autos geborgen, in denen sie vor dem starken Regen Schutz gesucht hatten. Das Hochwasser des Wölzerbachs hat die Lager von Sägewerken überflutet und Baumstämme mitgerissen. Mehrere tausend Festmeter Holz führten zu Verklausungen.



Bereits in der Nacht waren 200 Mann von 18 Feuerwehren im Einsatz. Am Wochenende werden "mehrere hundert Leute bei den Aufräumarbeiten helfen", betont Thomas Meier vom Landesfeuerwehrkommando.



Jetzt hoffen die Bewohner von Oberwölz, Niederwölz und Winklern, dass die angekündigte erneute Schlechtwetterfront nicht so heftig ausfällt. "Es gibt jetzt schon Stromausfälle und auch Probleme mit der Wasserversorgung", berichtet Franz Geißler, Bürgermeister von Winklern. Außerdem machten ihm "massive Hangrutschungen" Sorgen.

Mit dem Wetterradar unseres neuen Wetterdienstlieferanten UBIMET können Sie die Gewitterfront verfolgen und sich über die Blitzdichte in Österreich informieren. Auch haben Sie die Möglichkeit, Unwetter in Ihrer Region direkt an die Unwetterzentrale zu melden. (siehe Link).



