„Stehlen, wo es nur geht“ in Russland

Es ist eines der Themen, die Russlands Regierung arg zusetzen: Korruption. Ein Thema, das für viele Russen eine alltägliche Bürde bedeutet – im Umgang mit der Polizei, mit Behörden. Eines, das Menschen auf die Straße treibt, um gegen den Premier und demnächst wohl Präsidenten Putin zu demonstrieren. Ein Thema, von dem russische wie ausländische Unternehmer und Investoren ein Lied singen können. So wie William Browder.

Er war der größte ausländische Investor in Russland, hielt Beteiligungen am russischen Flaggschiff Gazprom. 2006 geriet er nach zehn Jahren in Russland in Konflikte mit der Regierung. Die Büros seines Investmentfonds wurden durchsucht, er selbst des Landes verwiesen, weil er eine „Gefahr für die nationale Sicherheit“ darstelle. Sein Anwalt Sergei Magnitsky wurde inhaftiert und starb später in Haft. Ein Fall, der für Aufsehen sorgte.

Browder spricht heute von Russland als einem kriminellen Staat. Einem Staat, der vor allem eines tue: Ein System aufrecht erhalten, das es einem kleinen mächtigen Kreis erlaube, „zu stehlen, wo es nur geht“, um eben diesen Kreis loyal zur Führung zu halten. Er habe dieses Spiel nicht mitspielen wollen – womit die Probleme begonnen hätten.