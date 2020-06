Startschuss für Demokratie-Volksbegehren

Der Volksbegehrens-Text listet neun Forderungen auf. Neben einer Reform der Parteienfinanzierung und des Föderalismus geht es um den Kampf gegen Korruption sowie um eine unabhängige Justiz durch das Einrichten eines Generalstaatsanwaltes.

Die zentrale Punkte des Volksbegehrens sind:

- Neues Wahlrecht bei dem die Hälfte der Abgeordneten direkt gewählt werden kann.

- Mehr direkte Demokratie indem Volksbegehren, die von mehr als 300.000 Personen unterstützt werden, eine Volksabstimmung nach sich ziehen.

- Ausbau der Grund- und Freiheitsrechte durch Verankern der „Europäischen Grundrechte-Charta “ in der Verfassung.

- Starkes, unabhängiges Parlament durch mehr Einfluss bei der Gesetzgebung und Hearings von Regierungsmitgliedern.

Vor dem Hintergrund dessen, was der U-Ausschuss derzeit ans Tageslicht bringt, sagte Radlegger zum angepeilten Volksbegehren: „Der Zeitpunkt hätte nicht besser getroffen werden können.“ Der Grüne Johannes Voggenhuber: „Ich frage mich, wer sich in Österreich nicht sagt, dass es so nicht weitergehen kann.“

Dass das Vertrauen der Bevölkerung in Politik und Justiz im Keller ist, zeigt der neueste APA/OGM-Vertrauensindex. Gegenüber der Erhebung im März 2011 hat zwar die Regierung mit Minus acht Prozent neuerlich an Vertrauen verloren. Weit übertroffen wird dieser Wert aber von der Justiz mit einem Minus von 14 Prozent.

Höchstes Vertrauen genießen Arbeiterkammer und Rechnungshof.