Stabilitätspakt: Bund und Länder einig

Sitzungsmarathon von Bund und Ländern: Am Mittwoch trafen in Graz erst die Landesgesundheitsreferenten zusammen, um weitere Details zur Gesundheitsreform zu besprechen. Danach bemühte sich eine Gruppe von Ländervertretern mit Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) um einen Konsens über den Stabilitätspakt. Am späten Abend gelang dann nach stundenlangen Verhandlungen endlich der Durchbruch: Bund und Länder einigten sich auf die letzten Details des neues Stabilitätspaktes.

Knackpunkt war bis zuletzt die Laufzeit; das neue Abkommen wird nun unbefristet abgeschlossen, tritt aber bei besonderen Fällen automatisch außer Kraft.

Auch beim Sanktionsmechanismus fand man zu einem Konsens: Über die Sanktionen bei Verstößen wird ein Gremium aus Bund, Ländern und Gemeinden entscheiden.

Am Donnerstag wollen die Landeschefs den Pakt absegnen; formal unterzeichnet werden soll er dann beim Bund-Länder-Gipfel am 9. Mai in Wien.