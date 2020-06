SPÖ und ÖVP streiten um Familienbeihilfe

Investitionen in frühkindliche Förderung nützen Kindern, Volkswirtschaft und Gesellschaft. Zu dem Ergebnis kommt das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft. Jeder in Frühförderung investierte Euro bringe volkswirtschaftlich gesehen bis zum achtfachen Nutzen. Kinder mit hochwertiger Frühförderung seien lernbereiter, sagt Studienautor Kurt Schmid. "Das überträgt sich in eine höhere Wahrscheinlichkeit eines guten Schulerfolgs." Und so drängt Staatssekretär Kurz erneut auf ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für Kleine mit Förderbedarf. Für Wirtschaftskammerboss Leitl ist das aus dem Budget zu finanzieren: "Wir liegen deutlich über den budgetären Planungen – um Milliarden." Hier gehe es lediglich um Millionen.