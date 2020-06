Spaniens König empört sein ganzes Land

Während sich die Großparteien mit Kritik am König – noch – zurückhalten, nahm sich Cayo Lara von der linken Oppositionspartei Izquierda Unida kein Blatt vor den Mund. Er warf Juan Carlos "Mangel an Ethik und Respekt" für viele Spanier vor, die unter der Wirtschaftskrise schwer zu leiden hätten. Auch viele Kommentatoren werfen dem Monarchen Gefühllosigkeit vor.



Erst am Montag musste Wirtschaftsminister Luis de Guindos zugeben, dass Spaniens Wirtschaft in der Rezession steckt. Zwei Quartale hintereinander ist das Bruttoinlandsprodukt gesunken. Dazu kommt die verheerende Arbeitslosenrate von 23 Prozent, bei den Jugendlichen unter 25 Jahren ist fast jeder Zweite ohne Job. Am Montag stiegen die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen über die kritische Marke von sechs Prozent.



In diesen Zeiten haben die Menschen kein Verständnis für die Vergnügungen ihres Königs. In einer Internet-Umfrage verurteilen 96 Prozent sein Afrika-Abenteuer als unangebracht. Auf Twitter schrieb einer: "Die Rache des Elefantengottes. So was kommt von So was."