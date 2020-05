Sozialpartner: Run auf Frühpensionen einbremsen

Psychische Erkrankungen sind mittlerweile bei Arbeitern und Angestellten mit rund 45 Prozent Ursache Nummer 1 für den Weg in die Invaliditätspension. Bei den Arbeitern, Männern und Frauen, gab es in den letzten Jahren die höchsten Zuwächse. Der Großteil davon war in der Bau- bzw der Reinigungsbranche beschäftigt.



Dass sehr viele Simulanten dabei sein sollen, wie oft unterstellt wird, glaubt die erfahrene Psychiaterin und Gerichtsgutachterin Gabriele Wörgötter nicht. "Berufsunfähigkeit durch psychische Erkrankungen ist weltweit im Steigen." Sie nennt die drei Gruppen, die in Österreich am häufigsten davon betroffen sind.



- 18- bis 30-Jährige Häufig krank nach Drogenkonsum, nur bei Einhalten intensiver Therapien rehabilitierbar.



- Hilfs(bau)arbeiter Meist Migrant; um die 50; verliert - bedingt durch Abnutzung des Bewegungsapparates - die Arbeit; schlechte Schulbildung oder Analphabet; kann vom Arbeitsmarktservice ( AMS) nicht vermittelt werden; mangels Bildung sind (Um-)Schulungen im üblichen AMS-Kurssystem unmöglich; ein Antrag auf Invaliditätspension wird von der Pensionsversicherung (PVA) abgelehnt. Der Betroffene klagt die Invaliditätspension beim Arbeits- und Sozialgericht ein. Die Klage wird abgewiesen, weil das Gericht zu dem Schluss kommt, dass beim Kläger noch eine sogenannte Restarbeitsfähigkeit vorhanden ist. Er landet wieder beim AMS, das für ihn wieder keine Arbeit findet. Es folgt einer neuer Antrag auf Invaliditätspension.



- Angestellte, männlich wie weiblich Ende 40, Anfang 50 Sie sind dem Arbeitsdruck, der in den vergangenen Jahren gestiegen ist, nicht mehr gewachsen und erleben ein Burn-out. Bei Angestellten macht auch Mobbing oft krank.



Vor allem die zweite Gruppe, die der Hilfsarbeiter, wird laut Wörgötter erst psychisch krank, wenn sie über "Jahre zwischen AMS und PVA hin- und hergeschickt werden, ohne dass sich ihre Beschäftigungschancen verbessern, während sich in dieser Zeit die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Wenn sie sich trotz allem bewerben, hören sie noch, dass sie zu alt sind. Menschen, die das über Jahre erleben, werden reaktiv depressiv."



Was Wörgötter aus der Praxis weiß, passt zu Studien des WIFO, wonach ein Viertel neuer Invaliditätspensionisten vor dem Abgang in die Pension vier Jahre und länger arbeitslos war.