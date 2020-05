Solist ohne Kuschelbedürfnis

Als Israel Aharoni in der Wüste Syriens ein Goldhamsterweibchen samt elf nestwarmen Jungen aus ihrem Erdbau ausgräbt und mit in sein Labor nimmt, ahnt der Zoologe nicht, dass der Wildfang die Stammfamilie für fast alle Hamster in Heimtierhaltung sein wird. Rund 80 Jahre später zählen die Kleinnager mit den schwarzen Knopfaugen und dem Stummelschwänzchen zu den beliebtesten Haustieren weltweit.



"Goldhamster sind absolut keine Streicheltiere. Sie haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang und sind nachtaktiv", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn betont, dass die Einzelgänger für kleine Kinder ungeeignet sind.



In die Höhe Hamster lieben es hoch hinaus. Das Tierschutzgesetz sieht eine Käfiggrundfläche von 60 cm mal 30 cm vor - mindestens. Die verzinkten bzw. verchromten Gitterstäbe müssen mindestens 40 cm hoch sein. "Der Käfig soll an einem ruhigen Platz stehen, gut geschützt vor Zugluft", erklärt Schratter. Der Raum muss angenehme Zimmertemperatur haben. Am besten ist er abgedunkelt.



"Goldhamster darf man nie aus dem Schlaf reißen. Wenn sie am Abend aufwachen, sind sie dafür putzmunter und eine gute Gesellschaft", sagt Schratter. Dann wollen die Mäuseverwandten ihr Grabebedürfnis stillen. In einer fünf Zentimeter tiefen Schicht aus Hobelspänen, Heu oder Stroh können sie ihren Wühldrang befriedigen. Von Torf ist abzuraten, er wirbelt Pilzsporen auf. Der Käfig gehört ein bis zwei Mal pro Woche komplett ausgemistet.



Für das Häuschen bieten sich Holz oder Kunststoff an. Der Langschläfer zieht sich gerne in Papierschnipsel und Heu zurück. Unverdauliche Watte passt nicht ins Nest. "Der Käfig muss dreidimensional eingerichtet sein ", sagt der KURIER-Tiercoach. Äste und Leitern animieren zum Klettern. Schachteln und Röllchen sind ideale Verstecke und Hindernisse im Hürdenlauf. "Ein Rad allein genügt nicht, es muss häufig etwas Neues hinein."