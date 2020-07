Soldaten-Drogenkartell löst sich auf

Am Schluss hatten sich die Zetas in der Hälfte der 32 mexikanischen Bundesstaaten und in Guatemala festgesetzt, wo schon der Notstand ausgerufen wurde. Die Zetas hatten schätzungsweise 10.000 bewaffnete Männer.

Doch im Sommer brach ein Bruderkrieg unter den ehemaligen Elitesoldaten aus, die sich hierarchisch Z-1 bis Z-40 nannten. Angeblich stritten Lazcano, seine Nummer zwei und "El Taliban", die Nummer drei, um Frauen und Pferde. Insider sagen, dass die Männer riesige Summen für Pferdewetten brauchten. Und dabei kam verschmähte Liebe und Eifersucht ins tödliche Spiel. Seit August starben 1400 Menschen bei Kämpfen.

Als "El Taliban", ein dick gewordener Mann, Ende September verhaftet wurde, ahnten die mexikanischen Sicherheitsbehörden bereits, dass etwas Größeres in Gang gekommen war. Zu viele kleine und mittlere Zetas wurden gefasst, weil sie verraten oder mit abgeschlagenen Köpfen aufgefunden worden waren. Manche versuchten auch zum feindlichen Sinola-Kartell überzulaufen.

Die Drogenbanden formieren sich gerade neu, denn die noch lebenden Zetas werden nicht aufgeben. Sie sind nach Ansicht der US-Antidrogenbehörde die "raffinierteste, technisch fortgeschrittenste und gewalttätigste Organisation". Für die Bevölkerung sind diese Umwälzungen alles andere als beruhigend.