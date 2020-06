Soldat klagt Heer: „Kämpfte um mein Leben“

Es ginge ihm nicht um Geld, sondern um Gerechtigkeit: „Und dass so etwas nie mehr passiert.“ Dass niemand mehr, so wie der heute 34-jährige Stabswachtmeister Gerhard Wango, Ausbildner in der Kaserne Straß, Steiermark, schwer verletzt stundenlang auf Hilfe warten muss – mit einem offenen Schädelbruch, Serienrippenbrüchen und Lungenprellung.

So geschehen bei der Bereichsmeisterschaft Ost im Orientierungslauf des Militärkommandos Kärnten im Mai 2010 im Raum Wurdach am Rauschelesee. Wangos Anwalt Franz Unterasinger: „Die Streckenführung war gefährlich. Mein Mandant ist ausgerutscht und 70 Meter senkrecht abgestürzt.“