Slowenen haben Lust auf Veränderung

Trotz des Umfragehochs glauben die meisten Beobachter, dass es für Virant schlussendlich "nur" für den dritten Platz reichen wird - und für die Rolle als Königsmacher. Das Rennen um den Sieg dürfte sich Jansa mit der zweiten neuen Polit-Größe liefern, der linken Partei "Positives Slowenien" von Zoran Jankovic. Der frühere Chef von Mercator, der den Konzern in den 1990ern zu einer der führenden Supermarktketten in Südosteuropa machte, hat ebenfalls prominente Anhänger, darunter Ex-Präsident Kucan.



2006 hatte Jankovic aus dem Nichts das Bürgermeisteramt in Ljubljana gewonnen, 2010 übertraf er diesen Erdrutschsieg von 45 Prozent sogar noch (65 %). Viele Slowenen schätzen seinen autoritären Führungsstil, er gilt als Macher, der weiß, wovon er spricht. Die Wähler scheinen sich nicht einmal von seiner Ankündigung abschrecken zu lassen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen und endlich die Staatsfinanzen zu sanieren. Damit unterscheidet sich Jankovic vom derzeitigen Premier Pahor von den Sozialdemokraten ( SD), der Nummer vier in den Umfragen. Er gilt als nachgiebig - und er ist an den dringend benötigten Sozial- und Wirtschaftsreformen gescheitert.