Slowakei: Ein Skandal als Wahlhelfer

Da sitzt er mit seiner Axt auf dem vielen Geld, das er den Reichen abgeknöpft und unter den Armen verteilt hat: Räuberhauptmann Janosik ist für die Slowaken das, was für die Engländer Robin Hood ist – und jetzt ist er sogar im Wahlkampfeinsatz. Mit dem Gesicht von Sozialistenchef Robert Fico ausgestattet, droht Janosik auf Plakaten am Straßenrand die Slowakei zum nächsten Griechenland, also zum Pleitestaat, zu machen. Außerdem würden er und seine Partei sich die Taschen wieder mit reichlich Schmiergeld füllen.

Eine untergriffige Attacke, hinter der sich – so munkelt man in Bratislava – die konservativen Parteien verbergen. Schließlich vergleicht sich Fico selbst oft gerne mit dem sagenumwobenen Volkshelden Janosik.

Am Ergebnis der Parlamentswahlen am Samstag, dem 10. März, dürfte auch diese Finte kaum noch etwas ändern. Fico und seiner Smer-Partei werden in letzten Umfragen mehr als 40 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Damit kehrt der ehemalige Premier nach knapp eineinhalb Jahren Unterbrechung wieder an die Macht zurück.

Die konservative Regierungskoalition unter Premierministerin Radicova ist am internen Streit um den Euro-Rettungsschirm gescheitert. Dazu kommt ein riesiger Korruptionsskandal, der das Land seit Monaten in Atem hält und der den gesamten Wahlkampf überschattet: Die Affäre „Gorilla“.

Wie aus dem Nichts ist im Internet ein Geheimdienst-Dokument aufgetaucht. Darin finden sich die detaillierten Protokolle geheimer Absprachen zwischen dem tschechisch-slowakischen Großkonzern Penta und den Spitzen der konservativen Parteien. Es geht um Privatisierungen slowakischer Staatsunternehmen von Energieversorgern bis zu Flughäfen. Dutzende Millionen an Bestechungsgeldern sollen 2006 unter der damaligen Regierung Dzurinda geflossen sein – und zwar an fast alle maßgeblichen Regierungspolitiker. Was jahrelang offensichtlich vertuscht worden war, wird jetzt durch die „Gorilla“-Akte zum Riesenskandal. Ermittlungen von Polizei und Justiz stehen allerdings erst am Anfang.