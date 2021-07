Sieben Tote bei Amoklauf an US-Uni

Eine Person, die drinnen war, sagte zu mir: Da ist ein verrückter Typ. Und dann schilderte sie noch, dass jemandem neben ihr in die Brust geschossen wurde", sagte Brian Snow dem kalifornischen TV-Sender KGO-TV. Er war zufällig an der privaten christlichen Oikos-University in Oakland vorbeigekommen, an der es am Montag zu einer blutigen Schießerei kam. Mindestens sieben Menschen wurden getötet, drei schweben schwer verletzt in Lebensgefahr. Oaklands Polizeichef Howard Jordan sprach von einem "schockierenden und sinnlosen" Verbrechen. Der Täter soll ein ehemaliger Student sein.

Den am Vormittag von einem Notruf vom College-Gelände alarmierten Beamten habe sich am Tatort eine "extrem chaotische Szene" geboten, sagte Jordan. Einige Studenten wären in Panik geflüchtet, andere hätten sich in den Klassenzimmer verbarrikadiert. Die Polizei brach Fenster und Türen auf, um zu den Opfern vorzudringen. Anfangs hätte man nicht gewusst, ob sich der Täter und möglicherweise Komplizen noch in dem Gebäude befänden.