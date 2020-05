Sieben Milliarden Menschen

Solche Chancen haben nur die wenigsten Kinder. Hunderte Millionen weltweit leben in bitterer Armut, kämpfen täglich ums Überleben. Die Lage dürfte sich noch verschlimmern. Denn bis Ende des Jahrhunderts, so warnt die UNO in ihrem am Mittwoch vorgestellten Weltbevölkerungsbericht, könnte sich die Anzahl der Erdenbürger verdoppeln. Gründe sind neben den hohen Geburtenraten in Entwicklungsländern die bessere medizinische Versorgung, die das Lebensalter der Menschen in wohlhabenderen Staaten deutlich verlängert.

Die durchschnittliche Lebenserwartung ist laut UN im zurückliegenden halben Jahrhundert von 48 auf 68 Jahre gestiegen. Bemerkenswert sei die Altersstruktur, sagte der Direktor des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA, der Nigerianer Babatunde Osotimehin: " Heute sind 893 Millionen Menschen älter als 60. In der Mitte des Jahrhunderts wird diese Zahl auf 2,4 Milliarden steigen."



Den größten Anstieg wird es - trotz der Zuwächse in asiatischen Ländern wie Indien - in Afrika geben. Dort leben derzeit 15 Prozent der Menschheit, 2100 werden es 35 Prozent sein - fünf Mal so viel wie in Europa, dessen Sozialsysteme unter Geburtenrückgang leiden.



Bereits heute hungert eine Milliarde Menschen weltweit. Die Nahrungsmittelknappheit wird sich noch weiter verschärfen - obwohl die Landwirtschaft Experten zufolge sogar mehr als neun Milliarden Menschen ernähren könnte. Ursachen sind neben Bevölkerungswachstum und Klimawandel vor allem die fehlende Umverteilung und Landnahmen durch reiche Staaten und Konzerne in Entwicklungsländern (Land Grabbing). Die Folgen: Landflucht in die Städte, Verelendung, fehlende Perspektiven - und noch mehr Migration in die Länder des Nordens.