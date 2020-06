Shukri Ghanem hatte viele Feinde

Aus der Riege der alten Führung galt Ghanem dennoch als Reformer. Als einer, der das Image seines Landes im Westen verbessern wollte. Er war wiederholt in Konflikte mit den Hardlinern gezogen worden – was ihm 2006 den Posten als Premier kostete. Als Reformer galt Ghanem als enger Vertrauter von Gaddafis Sohn Saif al-Islam. Jener Lebemann, der in Europa mit Milliardensummen jonglierte, die Befreiung bulgarischer Krankenschwestern aus libyscher Haft vermittelte und gerne zu Gast in Österreich war – und da besonders in Kärnten bei der FPÖ.

Saif al-Islam befindet sich heute in der Hand einer Brigade der Revolutionäre in Sintan im Westen des Landes. Die Führung in Tripolis fordert seine Herausgabe, die ihr jedoch verwährt wird. Und in Libyen wird diskutiert, ob und wie Saif al-Islam dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ( IStGH) übergeben werden soll. Klar ist: Sollte es jemals zu einem Prozess gegen Saif al-Islam vor dem IStGH kommen, wäre ein Mann ganz sicher als Zeuge geladen worden – Shukri Ghanem. Und hätte der ausgesagt, Konten und Bankverbindungen offen gelegt, hätte es für den Angeklagten wohl nicht gut ausgesehen.