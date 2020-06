Sexuelle Belästigung: Milde Strafe für Frauenarzt

Heimlich, still und leise wurde am Dienstag in Graz unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Urteil gegen jenen steirischen Frauenarzt gefällt, der 46 Patientinnen sexuell belästigt hatte. 12.000 Euro Geldstrafe (300 Tagessätze) muss der Doktor zahlen – mehr kann der 64-Jährige nicht leisten, weil er nach dem verhängten Berufsverbot jetzt in Pension ist. Außerdem bekam er eine milde Haftstrafe – sechs Mo­nate bedingt. Der Straf­rahmen hätte bis zu drei Jahre betragen: Wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses. Ob der Staatsanwaltschaft das Urteil zu milde ist, wird erst entschieden. Der Angeklagte nahm es an.

Der Gynäkologe entschuldigte sich auch bei seinen ehemaligen Patientinnen – aus der Entfernung. Jeder von ihnen zahlt er freiwillig 300 Euro Schadenersatz.