Schwiegervater fuhr Braut in den Tod

Es war der "schönste Tag" in ihrem Leben - und er endete in einer Tragödie. Am 9. Mai 2010 kam eine 22-jährige Braut in ihrer Hochzeitsnacht bei einem schweren Autounfall in Viehhofen im Salzburger Pinzgau ums Leben.



Martina und Filip J. hatten sich das Jawort gegeben, die Hochzeitsgesellschaft feierte bis in die frühen Morgenstunden in einem Hotel in Neukirchen und machte sich dann auf den 60 Kilometer langen Heimweg. Am Steuer saß damals der heute 46-jährige Vater des Bräutigams, daneben seine Frau. Auf der Rückbank hatte das frischvermählte Brautpaar Platz genommen.



Nur wenige Kilometer vor dem Ziel nickte der übermüdete Schwiegervater gegen 5.30 Uhr hinter dem Steuer ein. Die Limousine geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden Lieferwagen. Dessen Lenker hatte noch versucht, sein Fahrzeug herumzureißen - ohne Erfolg. Die Braut - sie war nicht angegurtet - wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie knapp eine Stunde nach dem Unfall im Krankenhaus starb. Ihr Schwiegervater erlitt bei dem Zusammenstoß selbst Brüche und tiefe Schnittwunden. Seine Ehefrau wurde schwer, der Bräutigam nur leicht verletzt. Der Kroate musste sich darum am Dienstag in Salzburg wegen "fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen" vor Gericht verantworten.