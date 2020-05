Schwerer Schlag für Murdochs Konzern

Jetzt hat die britische Regierung die Medienaufsicht, das Kartellamt und die Verbraucherschutzbehörde angewiesen, den BSkyB-Kauf nach den jüngsten Enthüllungen beim Murdoch-Blatt nochmals zu überprüfen. Die Opposition fordert sogar einen Stopp des Geschäfts.



Zur Zielscheibe der Kritik wurde vor allem Rebekah Brooks, als Murdochs Statthalterin die wohl einflussreichste Medienmanagerin des Landes. Noch.



Der Skandal geht an die Substanz, wie ein Zahlenvergleich zeigt: Während Sun und News of the World zuletzt mit 22 Mio. € Gewinn vor Steuern bilanzierten, brachte allein der bisherige Murdoch-Anteil von 39 % an BSkyB mehr als 500 Mio € ein. Auch in Deutschland ist der Tycoon im Pay-TV-Geschäft aktiv: Sky schreibt allerdings seit Jahren hohe Verluste. Zu Murdochs Imperium gehören auch Fox News, die Londoner Times und das Wall Street Journal.