Schweden: Mehr Auszeit für Vorzeigeväter

Männer, die untertags einen Kinderwagen durch die Straßen schieben, mit ihren Kleinen in Parks spielen und sie in der Öffentlichkeit füttern, sind in Schweden ein alltäglicher Anblick. Denn das skandinavische Land hat in den vergangenen 40 Jahren ein äußerst flexibles und lukratives Anreizmodell entwickelt, das auch immer mehr Väter zu einer Karenzzeit animiert.

Schwedische Paare, die ihren Beruf ruhen lassen, um sich um ihr Kind zu kümmern, können insgesamt 480 Tage lang Elterngeld beziehen. Mindestens zwei Monate davon müssen jeweils Mutter und Vater in Anspruch nehmen, die restliche Zeitaufteilung können sie sich untereinander ausmachen. Und sie können die Tage verteilt in Anspruch nehmen, bis das Kind acht Jahre alt ist.

390 Tage lang werden von der sogenannten Elternschaftsversicherung 80 Prozent des bisherigen Bruttolohns als Ersatzleistung gezahlt – umgerechnet mindestens 22 Euro pro Tag, höchstens aber 105 Euro. Für die restlichen 90 Tage gibt es einen Pauschalbetrag von nur 22 Euro täglich.