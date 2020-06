Schule in Stadlau: Sehr gut, setzen

Selten sieht man einen Wiener Schuldirektor so happy. Guten Mutes betritt Christian Posad, der seit vier Jahren die Handelsakademie und Handelsschule in der Polgarstraße in Wien-Stadlau leitet, die Aula des Schulzubaus, in der Handwerker am Feinschliff sind.

Dann streckt er seine Arme aus und erklärt: "Ich hatte in diesem Jahr wenige freie Wochenenden, dafür ist das hier mein Lebenswerk."

In wenigen Wochen werden seine 90 Lehrer und 1300 Schüler dabei sein, wenn die Schule feierlich eröffnet wird .

Liegt es am Zeitpunkt (erste Schulstunde), dass man sich in einem Traum wähnt? Die neue großzügig, klug gestaltete Aula, die auch mit mancher Konzernzentrale mithalten kann, zieht sofort in die Schule hinein. Und dann dieses Lehrerzimmer! Keine Legebatterie für Pädagogen, vielmehr ein zeitgemäßer Arbeitsplatz auf zwei Etagen, mit einem großen und zwölf kleinen Arbeitszimmern.