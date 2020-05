Schülerin rettete Italienerin in Jesolo

Als Lebensretterin wird eine 13-jährige Wienerin in Italien gefeiert. Alexandra Brey zog vergangenen Dienstag bei Jesolo eine 35-Jährige, die leblos im Wasser trieb, aus dem Meer.

Die Wiener Schülerin ist mit ihren Eltern in Italien auf Urlaub. Beim Baden am Lido di Jesolo fiel ihr die Italienerin auf. Die trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. "Am Anfang sah es nach einem Scherz aus", erzählt das Mädchen. Als sich die Leblose nicht rührte, obwohl sie sie rüttelte, rief Alexandra nach Hilfe. Weil niemand reagierte, drehte sie die Frau auf den Rücken, zwickte und tätschelte sie, bis sie die Augen aufschlug. Dennoch musste das Mädchen die 130 Kilo schwere Frau an den Strand ziehen. Im Spital erholte sich das Opfer rasch.