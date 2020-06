Schmied: Ziel bleibt Ganztagsschule

Die Verhandlungen zwischen Unterrichtsministerin Claudia Schmied ( SPÖ) und der Lehrergewerkschaft über das neue Lehrerdienstrecht gehen am Montag in die nächste Runde. Zuletzt waren die Fronten verhärtet: Die Lehrer befürchten, dass die Pläne der Ministerin Mehrarbeit und Einkommenseinbußen bringen – was diese dementiert.

Schmied sieht sich nicht allein verantwortlich für das lange diskutierte Reformprojekt. Das sei ein „ Regierungsprojekt", sagte sie in der ORF-Pressestunde. Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) und Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek sind in die Gespräche eingebunden. Schmied wünscht sich „intensivere" Verhandlungen.

Die Aussage, wenn das Lehrerdienstrecht nicht durchgeht, sei sie rücktrittsreif, sieht die Ministerin „entspannt, dann müsste ja die halbe Regierung zurücktreten". Wenn das Dienstrecht in dieser Legislaturperiode nicht verabschiedet werde, „dann ist ein Regierungsprojekt nicht ins Ziel gekommen".