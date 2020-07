Schlögl: "Hoffe, dass Wehrpflicht bleibt"

Lieber nicht thematisieren – das ist die Devise der SPÖ-Oberen in Sachen Wehrpflicht für den Parteitag am 13. Oktober. Es soll keinen Antrag geben mit dem Begehren, auf ein Berufsheer umzustellen. Zu groß ist die Angst, dass viele der 638 Delegierten dagegen stimmen würden.

Am Abend davor wird allerdings über die Causa gesprochen – in einer Diskussionsrunde mit Verteidigungsminister Norbert Darabos. "Dort sollen wir uns ausschleimen können, damit wir das am Parteitag nicht tun", sagt ein Genosse.

Zum Ärger von Darabos und Kanzler Werner Faymann outen sich schon fast täglich Sozialdemokraten als Wehrpflicht-Fans, darunter Altkanzler Franz Vranitzky.

Nun konterkariert der einstige SPÖ-Innenminister Karl Schlögl die Parteilinie via KURIER: "Ich bin ein klarer Befürworter von Wehrpflicht und Zivildienst; beides ist unverzichtbar." Der Meinungsschwenk der roten Granden – bis vor zwei Jahren war die SPÖ gegen eine Profi-Armee – missfällt ihm: "Wegen einer aktuellen Stimmungslage so weitreichende Änderungen zu machen, ist falsch. Die sicherheitspolitische Lage in Europa kann in zehn Jahren ganz anders ausschauen. Wenn schon, dann sollte man das Schritt für Schritt machen – nicht so radikal."