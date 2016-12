SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder tritt in der Debatte um ein Burka-Verbot für ein Gesichtsgebot ein. Er vertrete ganz strikt die Meinung, dass eine aufgeklärte Gesellschaft von den Menschen verlangen kann, sich unverhüllt in öffentlichen Einrichtungen zu zeigen.

Dabei geht es Schieder unter anderem um Auftritte vor Behörden, an Gerichten, Schulen und Universitäten. Ob der Staat diese Frage auch im Alltag "regeln können soll", sei eine sekundäre. Die Burka-Debatte alleine wird seiner Ansicht nach die Integrationsdefizite, wo es zweifellos einen Nachholbedarf gebe, ohnehin nicht lösen: "Zum Glück kommen ja nicht nur Vollverschleierte nach Österreich.

Mehr Möglichkeiten für Asylwerber

Ebenfalls ein Ja kommt vom Klubchef dazu, mehr Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeit für Flüchtlinge in Gemeinden zu schaffen. Jedenfalls brauche es aber ausreichende Sprach-Ausbildung sowie Angebote für Weiterbildung. Schieder glaubt, insgesamt bei gutem Willen hier mit der ÖVP zu einem Kompromiss über das seit Monaten in Verhandlung befindliche Integrationsgesetz zu kommen.

Schwieriger dürfte eine Verständigung mit dem Koalitionspartner werden, was die Vorstellungen des Klubchefs in Sachen Arbeitsmarkt und Steuern angeht. So tritt Schieder unter anderem als Antwort auf die Digitalisierung für eine Arbeitszeitverkürzung ein. Diese könne über die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche aber auch über flexiblere Arbeitsmodelle erreicht werden, die gleichermaßen aus Arbeitnehmer-Sicht wie aus Produktionsnotwendigkeiten Sinn ergeben. Klar sei, dass "sinnvolle Freizeitgestaltung einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft einnehmen wird."

Kalte Progression: Gegen Automatismus

Klar gegen einen - von der ÖVP favorisierten - Automatismus tritt Schieder bezüglich der Abschaffung der "kalten Progression" ein. Stattdessen solle man regelmäßig Spielraum schaffen, um die Chancen auf eine Umverteilung über das Steuersystem zu geben. Zudem könne man durch neue Steuern auch die Möglichkeit geben, bestehende Steuern massiv zu senken. Vor allem hat es Schieder die Entlastung des Faktors Arbeit angetan. Nicht nur über Steuern will er die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen, wobei die Aufgabe an sich für ihn höchste Priorität habe.

Mehr soziale Gerechtigkeit ist für den roten Klubchef vor allem auf europäischer Ebene erreichbar, indem man Schlupflöcher für internationale Konzerne schließe und dem Steuerdumping-Wettbewerb ein Ende bereite. Schieder spricht etwa Überlegungen der ungarischen Regierung an, die Unternehmenssteuern auf neun Prozent zu senken und sieht hier einen "ruinösen Wettbewerb" gestartet, bei dem letztlich die Armen draufzahlen würden, weil in der Folge Geld für die Sozialsysteme fehlen werde.

Sinnvoll wäre für den Klubobmann, die Unternehmenssteuern in Europa zu harmonisieren. Als erster Schritt müsste eine Mindest-Körperschaftssteuer vorgelegt werden. Es sei nicht einsehbar, dass es solch einen Mindesttarif bei der Mehrwertsteuer, die die Konsumenten betreffe, gebe, nicht aber bei der Unternehmenssteuer KöSt.

Nichts sagen wollte Schieder im APA-Interview über seine persönliche Zukunft. Der Klubobmann wird ja als möglicher neuer Wiener Finanzstadtrat oder gar Bürgermeister gehandelt: "Das ist Angelegenheit der Wiener Gremien und ich gebe dazu keinen Kommentar ab", will Schieder keine Spekulationen befeuern.