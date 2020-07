Saualm bleibt im Visier der Justiz

Andererseits werden vermögensrechtliche Vorwürfe geprüft. Jamnig: "Die Anzeige geht Richtung Überförderung, nämlich dass vertragsgemäße Leistungen nicht erbracht würden." Denn die " Sonderanstalt" kostet das Land laut Rechnungshof für die gesamte Laufzeit von August 2009 bis Mai 2014 rund 1,77 Millionen Euro. Vollbelegung mit bis zu 50 Asylwerbern wird gezahlt, auch wenn weniger Menschen auf der Saualm untergebracht sind.

Außerdem wird der Wechsel von der gewerberechtlichen Ausrichtung als Gastwirtschaft in eine landwirtschaftliche Einrichtung angeführt: "Dafür sind natürlich weniger strenge Bewilligungen notwendig", erklärt Jamnig. Herta L. hatte als Geschäftsführerin der HP Beherbergungs GmbH das Objekt an sich selbst als "Landwirtin" verkauft. Diese Anzeige wurde an die Korruptionsstaatsanwaltschaft weitergeleitet.

Die Volksanwaltschaft sichtet derzeit akribisch alle Saualm-Akten. Betreten durfte die Volksanwaltschaft die Einrichtung bisher nicht.

Dörfler bezeichnet die Vorwürfe als völlig aus der Luft gegriffen, lässt jedoch mit einer Einladung aufhorchen: "Wenn die Renovierung abgeschlossen, die Tauglichkeit von der Behörde bestätigt und die Vorwürfe gegen die Betreiberin ausgeräumt sind, kann die Volksanwaltschaft die Einrichtung besichtigen."

Heidi Pacher aus dem Büro von Volksanwalt Peter Kostelka: "Die Volksanwaltschaft nimmt das mit Überraschung zur Kenntnis, wird dies jedoch im amtswegigen Prüfungsverfahren (das Betretungsrecht betreffend, Anm.) mit dem Landeshauptmann direkt erörtern." Ein leeres, saniertes Gebäude besichtigen sei uninteressant.